Junior de Barranquilla ha venido de más a menos en el campeonato colombiano, pues pese a que perdió la Superliga con Millonarios, el equipo del Atlántico igual tuvo un gran inicio de torneo con los dos equipos que estaba manejando el técnico Arturo Reyes.

Sin embargo, las últimas fechas no han sido las mejores, pues el equipo no está jugando bien y por eso en los últimos cinco partidos no ha sumado ni una victoria, sino 3 derrotas y 2 empates, algo que es difícil de percibir por la nómina y la calidad de jugadores que hay.

Teniendo esto en cuenta, muchos aficionados ya piden la salida del entrenador del club, ya que consideran que aún se está a tiempo de buscar a alguien mejor antes de que comience la Copa Libertadores, el principal objetivo del cuadro barranquillero para 2024.

Qué va a pasar con Arturo Reyes en Junior

Sin embargo, las directivas del club, encabezadas por la familia Char, no piensa igual que los hinchas y por eso es que el técnico, al menos por ahora, seguirá en su puesto porque confían en su gestión.

Así lo dio a conocer el exarquero e ídolo de la institución Sebastián Viera, quien en el programa ‘Vbar’ de Caracol Radio aseguró que hubo una reunión para evaluar el desempeño del club y que en eso se tomó la decisión de ratificar al técnico para los próximos compromisos.

Ahora, hay que destacar que al equipo se le vienen partidos que, en teoría, debería ganar sin complicaciones, como el caso de Águilas Doradas, Jaguares y Patriotas, así que si no obtiene los resultados esperados, esa decisión de los directivos podría cambiar.

Cómo viene Junior de Barranquilla

La última victoria del Junior fue el pasado 8 de febrero contra el Deportivo Pasto por 2-0, pero desde entonces perdió con Fortaleza, Independiente Santa Fe, Tolima y empató con Deportivo Pereira, en un juego bastante polémico, y luego contra Atlético Nacional.

Por eso es que ha venido cayendo en la tabla de posiciones al punto de que ahora es sexto con quince unidades y está a seis del líder que es el Deportes Tolima.

