El espectáculo del fútbol en Ibagué se vio empañado, una vez más, por un nuevo hecho de intolerancia, que deja muy mal parada a la hinchada del Deportes Tolima. Justo cuando las miradas del país y del continente estaban puestas en la ciudad, con ocasión del debut del ‘Vinotinto y Oro’ en la Copa Conmebol Sudamericana 2023.

Detalles del ataque al bus del Junior, Ibagué

El bus que transportaba al plantel de Junior de Barranquilla desde su sitio de concentración, el hotel Sonesta, hasta el estadio Manuel Murillo Toro, fue atacado a la altura de la avenida Ferrocarril de la capital tolimense por parte de un grupo de personas; de las cuales no se tiene certeza si eran o no hinchas del cuadro ‘Musical’. Como era de esperarse, el suceso se volvió viral en las redes.

El Rincón del Vinotinto pudo registrar en imagen el estado en que quedó el automotor, que fue impactado en una de sus ventanas laterales, en la parte de adelante. El rodante hace parte de la empresa Servicios Especiales El Sol, según se pudo establecer, sin que haya registrado daños de gravedad en su estructura; pese a que sí sufrió el rompimiento de uno de sus ventanales.

Según pudo conocer esta redacción, la delegación del club foráneo no sufrió ningún tipo de lesiones y en su totalidad hizo parte de la sesión de calentamiento que llevaron a cabo en el gramado del máximo escenario deportivo de los ibaguereños. No obstante, el susto de los jugadores y cuerpo técnico fue total, pues no esperaban este hostil recibimiento en la visita por este evento continental, en el que está en juego un cupo a la fase de grupos.

Cabe destacar que no es el primer hecho de este tipo en esta plaza. El pasado 12 de febrero, en el partido entre el conjunto de la ‘Tierra Firme’ y Millonarios, por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 1 2023, el bus que tuvo que conseguir el forastero para irse del escenario, tras el caso Daniel Cataño, fue impactado cuando ya se encontraba lejos del estadio; lo que también puso en entredicho la seguridad brindada por la Policía.

Hasta el momento no se conoce un pronunciamiento oficial por parte del club dueño de casa sobre este suceso, que pone en la palestra pública a la afición del cuadro tolimense: la cual venía siendo objeto de duros señalamientos por parte de la prensa capitalina, e incluso de estigmatización, por lo acontecido con el futbolista del ‘embajador’, con pasado en el elenco ‘Pijao’.