Con el fracaso casi consumado en la Liga BetPlay 1 2023, competencia en la que se quedó sin opción de meterse a los cuadrangulares semifinales; y con la ‘soga al cuello’ en fase de grupos de la Copa Sudamericana 2023, al Deportes Tolima no le quedará de otra que desprenderse de sus jóvenes valores y ponerlos en venta en el próximo mercado de pases. Y todo por el fuerte descalabro económico que se avecina.

El ‘Vinotinto y Oro‘, desde hace al menos una década, no se quedaba al margen en dos fases definitivas de la Liga, lo que supondrá un duro golpe en las finanzas del club; que, de entrada, se quedará sin la posibilidad de sumar tres taquillas más, como mínimo, a su calendario, y ve reducidos sus ingresos por derechos de televisión. Sin mencionar que sus jugadores se desvalorizarán aún más.

Solo por la derrota en la gran final de la Liga 1 2022 ante Atlético Nacional, aquel 26 de junio del 2022, el club dejó de percibir 3.500.000 dólares; por la obtención de un nuevo título y su clasificación a la intancia grupal de la Copa Libertadores. Y aunque en el presente año acumuló 1.225.000 de los ‘verdes’ en la ‘otra mitad de la gloria’, las cuentas parecen no cuadrarle al presidente César Camargo Serrano.

El dirigente, en su primer año en propiedad en el cargo, solo carga con duros reveses encima, por lo que hay quienes empiezan su gestión. Más aún cuando la respuesta a esta crisis que vive el club, según ha anunciado, es la de poner a sus jóvenes talentos al vaivén del mejor postor. Anuncio que no cayó bien entre los hinchas, que temen a una desmantelada, frente a los más recientes fiascos en la Liga.

En diálogo con el espacio virtual ‘La Tribu’, Camargo Serrano comentó que la prioridad de la institución en los meses que se avecinan, cuando se abra el libro de transferencias en Sudamérica y el resto del mundo, es vender a uno de sus más grandes prospectos de negocio hoy por hoy: el lateral izquierdo Junior Alexis Hernández, por quien han preguntado desde diferentes ligas por sus servicios.

“Sí hemos tenido interés de varios clubes, varias ligas. Y ojalá que logremos llegar a un buen negocio con él. El muchacho se lo merece, es un gran talento, una gran persona y ojalá lo logremos. Vamos a ver cuando se abra el mercado cómo está. Pero sí ha habido movimiento con respecto al nombre de Junior y otros tantos, la verdad”, reveló el dirigente a este programa.

En #LaTribu César Camargo, presidente del @cdtolima sobre la posible venta de Junior Hernández. Además habló sobre la posibilidad de vender otros jugadores y la salida de algunos que no han cumplido las expectativas en lo deportivo @camiloapinto pic.twitter.com/FkWFFyCoS4 — Willian Cruz (@williancruz7) May 5, 2023

Con ello indicó que no solo Hernández estaría ‘planillado’ para ser vendido, sino al menos dos jugadores más, de los cuales por ahora se conocen sus nombres. Más cuatro futbolistas que no entrarían en los planes para el segundo semestre, al menos según las cuentas que ha hecho, de manera inicial, Camargo Serrano, hijo de Gabriel Camargo. Como era de esperarse, ya se especula con posibles salidas del equipo en las redes.

“De pronto hablamos de un poquito más, cinco o seis que saldrían. Yo sí creo que van a ver varias ventas y ver cómo se comporta el mercado, porque hemos tenido gente preguntando”, indicó el dirigente, quien no tuvo problema en señala que también “hay algunos jugadores que no han rendido lo suficiente”, por lo que no seguirán haciendo parte de la divisa ‘musical’ en el 2023-2.

Por último, se destacó que vendrán más oportunidades para miembros de la cantera del ‘Pijao’, los cuales necesita el club, a juzgar por su política de convertirse en una divisa exportadora. A la par -al menos eso mencionó el directivo- de competir por los primeros lugares en los certámenes locales en los que participa, e ir escalando en el ámbito internacional, con mejores presencias en torneos Conmebol.

Mientras comienza a develarse lo que serán los movimientos en el grupo de jugadores, el ‘Vinotinto’, bajo la batuta de Juan Cruz Real- buscará un final decoroso en la presente Liga, en la que recibirá este sábado (6:15 p.m.) al Alianza Petrolera; por la fecha 18 del ‘todos contra todos’, en el césped del Murillo Toro de Ibagué. Un partido en el que buscará romper los siete partidos de ‘ayuno’.