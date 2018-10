Según el futbolista, “todos los jugadores están mal” y Julen Lopetegui no tiene culpa en los malos resultados que el equipo ‘merengue’ ha cosechado y que este domingo se maximizaron tras ser humillados 5-1 por el Barcelona.

“Ha sido la imagen de la temporada que estamos haciendo. No podemos culpar al técnico de esto. La culpa es de los jugadores, de los que jugamos. Esto es el reflejo de la temporada. No es solo una cosa. No se trata solo de actitud o de juego. Es sobre todo los jugadores. Los jugadores tienen que dar más la cara, correr más. En este club hay que dar el máximo y el 5-1 refleja lo que es esta temporada”, aseguró.

No obstante, Casemiro, que se mostró crítico en todas sus respuestas, pidió a los madridistas tener paciencia para que el equipo se pueda reponer.

“Tranquilidad y paciencia. Sabemos que no estamos jugando bien, pero también hay que tener tranquilidad. Sabemos que no lo estamos haciendo bien. No se puede hablar ahora del entrenador. Los jugadores somos culpables de lo que pasa. Hay que trabajar para mejorar porque este club así lo exige “, insistió.

Por su parte, el entrenador aseguró que está “triste, como todo el equipo”, pero no hace ningún reproche a sus jugadores, pues solo espera poder levantar a los futbolistas que quedaron dolidos tras la abultada derrota.

En cuanto a su destitución, Lopetegui aseguró que no piensa en eso, pues al final no es él el que toma las decisiones.