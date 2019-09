green

En aquel seleccionado, dirigido por Eduarda Lara, Serna jugaba de volante creativo y era titular, por encima del hoy futbolista del Real Madrid, con el cual compartía habitación en la mayoría de concentraciones.

“Cuando a mí se me mete alguien al corazón, es mi amigo para toda la vida. Ese es mi caso con James, teníamos una competencia sana, siempre decíamos un día antes de cada partido: ‘Yo voy a ser el titular’. En esa Selección éramos todos muy amigos”, afirmo el exjugador del Deportivo Cali en una entrevista con ‘Grueso Calibre’.

“Yo no creí que él fuera a llegar al Real. Eso me hizo pensar: ‘De seguir bien ¿En dónde estaría yo?’. Eso me llevó a la pena moral. Ver a mis amigos triunfar me hizo caer en la tentación de la calle. Yo era el mejor, pero no lo logré por motivos y circunstancias de la vida”, agregó el vallecaucano en el portal web.

Por último, con respecto a su bajón futbolístico y a sus problemas con la bebida, Serna aseguró que todo empezó cuando salió del equipo ‘azucarero’: “Dejar el Cali me dio muy duro. Yo tomaba mucho, a veces hasta solo en mi cuarto. Me ponía a pensar cosas y terminaba llorando”.

Actualmente, Ricardo Serna tiene 29 años de edad, vive en la ciudad de Cali y está retirado completamente del fútbol profesional.

