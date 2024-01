El presidente del Comité Olímpico de Paraguay (COP), Camilo Pérez, anunció el interés del país en postularse para albergar los Juegos Panamericanos de 2027, luego de que Colombia perdiera la oportunidad debido a un incumplimiento contractual con Panam Sports.

“Hay que conversar el presupuesto con el Gobierno. No es solo Paraguay. Ya manifiesto que el Comité peruano tiene interés. También México tiene dos ciudades. Si llegamos a tomar la decisión de presentar la candidatura lo decidiremos pronto. El tema es que también tenemos los Panamericanos Junior 2025. Lo púnico es que será una competencia interesante”, dijo Pérez.

“Es fundamental lo que diga el presidente de la república Santiago Peña. Tiene como política de Estado apoyar el deporte y mejorar la salud, la educación, hay un programa en el que el deporte es pilar para sacar a los niños de la drogadicción y está incluido el COP. Tenemos la suerte tener un presidente que fue capitán de la selección de rugby y entiende lo que es el deporte de alto rendimiento”, agregó.

Recordemos que, Pérez en comunicación con Caracol Radio, advirtió que la carta de Panam Sports en la que le da al país la oportunidad de postularse llegó el viernes pasado y la analizarán.

“El viernes nos llega la carta de Panam Sports para postularnos. No tenemos ninguna comunicación con ellos. Abrir la candidatura no tiene nada, pues se pueden presentar los 41 países de Panam. La competencia es sana. Si tenemos la luz verde vamos a trabajar y a competir con varias ciudades”, señaló el dirigente.

“Ellos tiene su portavoz, su presidente, y no tengo nada que opinar al respecto de lo que pasó con Colombia. No quiero opinar sobre un Comité Olímpico amigo. No digo nada. Lo único que sé es la carta del viernes, pero no hemos recibido otro dato. Iremos paso a paso. El comité ejecutivo decidirá si llevamos la propuesta al Mindeporte y a Presidencia. Hoy enviamos una carta a la secretaria de deportes de Paraguay para que tomen conocimiento de la carta de Panam”, concluyó Pérez.

La decisión de Panam Sports de retirar los Juegos Panamericanos a Barranquilla generó controversia, atribuyéndose a incumplimientos en los pagos del Gobierno Nacional. La exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, afirmó que el dinero estaba listo, pero el presidente Gustavo Petro decidió destinarlo a otras áreas.

Aunque algunos seguidores argumentaron que el dinero debería destinarse a otras necesidades, Monterrey, encabezada por el gobernador Samuel García, se postula como una fuerte candidata para albergar los Juegos Panamericanos 2027, generando especulaciones y expectativas sobre el posible cambio de sede hacia México.

