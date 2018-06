La carrera de resistencia más importante del mundo se correrá este fin de semana en Le Mans, y todos los ojos estarán posados sobre Juan Pablo Montoya, Fernando Alonso y Jenson Button, tres debutantes en la competencia, pero con un palmarés envidiable.

El colombiano es el único piloto en activo que tiene la posibilidad de igualar la gesta realizada por Graham Hill en la década de los sesenta y principio de los setenta. El expiloto británico ganó el GP de Mónaco 5 veces: 1963, 1964, 1965, 1968, 1969; ganó Indy 500 en 1966 y las 24 horas de Le Mans en 1972, tres años antes de su trágico deceso en un accidente de aviación.

Por su parte, Montoya ganó en Indianápolis en su debut en el 2000, y repitió en 2015 en su regreso a los autos tipo fórmula en Estados Unidos. El bogotano ganó en el Principado en 2003 con un margen de escasas 6 décimas de segundo sobre el finlandés Kimi Räikkönen.

Juan Pablo, un debutante en Le Mans, se mostró confiado lo que pueda llegar a hacer con su Ligier de LMP2 (segunda división en importancia en las 24 horas) y trasladó la presión al español Fernando Alonso, que sin lugar a dudas es el gran favorito a ganar la clasificación general -¡por fin!- con Toyota.

“Para mí llegó la oportunidad y la acepté porque quería vivir un Le Mans. No tengo presión, si hacemos un gran resultado mejor, pero si no también estará bien. No es lo mismo que pasa con Fernando [Alonso]. Ellos tienen bastante ventaja respecto al resto, así que están en una posición muy diferente a la nuestra”, dijo el colombiano, citado por Marca.

Una duda que se hacen mucho fanáticos, tal como lo recopila el portal especializado ColMotorFans, es si la hipotética victoria en la LMP2 contaría para la ‘Triple Corona’ o si sería necesario triunfar únicamente en la general.

El medio citado explica que esto es “hilar muy delgado” y que el mérito de ganar en Le Mans va más allá del auto que se tenga. Incluso, en 2017, añaden, un carro del LMP2 estuvo a punto de ganar la clasificación general debido a los múltiples problemas de los equipos del LMP1.

Montoya compartirá el auto #32 de United Autosports con los jóvenes Will Owen (23 años) y el suizo Hugo de Sadeleer (21).