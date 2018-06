Para Rusia 2018, los jugadores fueron invitados a mostrar su lado más divertido, contrario a otras épocas en las que se limitaban a mirar con seriedad a la cámara y así quedaba su registro para las transmisiones televisivas y el sitio web de internet de la Fifa.

La cuenta oficial de la Copa del Mundo presentó algunas de las imágenes que se tomaron a primeras horas de este miércoles, con James Rodríguez, Falcao García, Santiago Arias y Johan Mojica como protagonistas:

En la tarde rusa, la Tricolor realiza su primer entrenamiento en su sede de concentración en Kazan.

Estas son otras selecciones que de igual forma se salieron del molde en las fotografías oficiales: