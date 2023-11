Mientras todas las miradas están concentradas en lo que será la jornada 6 de Eliminatoria al Mundial de 2026, el carrilero derecho Juan Guillermo Cuadrado redobla esfuerzos para continuar recuperándose satisfactoriamente de una lesión que lo tuvo por fuera durante un largo periodo.

Cuadrado, quien sufrió una tendinitis en un tendón de Aquiles el 7 de septiembre en juego de Colombia frente a Venezuela (1-0), ya tiene una fecha de regreso con el Inter de Milán. Sería este domingo en la 13° jornada de la Serie A italiana, en la que los ‘neroazurris’ visitarán a Juventus en Turín, la anterior casa de Cuadrado y en la cual estuvo durante 8 temporadas de su carrera.

Cuadrado recayó en su lesión en octubre durante un partido de Liga contra Bologna y se ha perdido 7 partidos con el Inter de Milán. Desde Italia afirman que el colombiano ha puesto todo de sí para volver a ser esa alternativa de calidad para el estratega Simone Inzaghi.

“En los últimos días Cuadrado se presentó regularmente en Pinetina, incluso en el día extra de descanso concedido por Simone Inzaghi. El colombiano quiere estar ahí a toda costa frente a su exequipo, para mandar un mensaje a quienes ya no le querían con ellos, pero también a él mismo, de seguir siendo esa arma extra que ha adquirido el Inter en verano y que puede”, señaló el medio Calciomercato.

Mientras tanto, hay mucha expectativa por el reencuentro de Cuadrado, quien presumió su nuevo ‘carrito’, que se consigue en Colombia y cuesta un dineral, con la afición de la Juve, pero esta vez vistiendo los colores de uno de sus archirrivales.

“De ser casi la bandera de la Juventus, de uno de los jugadores más criticados como rival, Juan Guillermo Cuadrado pasó a ser un arma táctica para el Inter y su afición, que se vio obligada a aceptarlo en el club’. Sin embargo, el eco de esta “traición” (que no fue una traición dado que la Juventus no renovó su contrato y fichó por Inter como agente libre) no resonó mucho gracias a los solo 97 minutos jugados entre el campeonato y Liga de Campeones”, añadió el medio italiano.

Y es que aunque el jugador de la Selección Colombia, que viajó a Paraguay con un titular, en duda por molestia, tuvo un inicio destacado con el Inter, todo se fue difuminando con los constantes llamados a la ‘Tricolor’, donde tuvo la lesión de la cual se está recuperando actualmente. “Las pausas para las selecciones siempre han sido una lotería para los clubes que ceden sus jugadores a las federaciones y justo en el primer parón de la temporada, con Colombia, Cuadrado regresaba del viaje internacional con un importante problema de tendinitis en el tendón de Aquiles”.

Mientras tanto, Cuadrado trabaja en su reacondicionamiento y se espera que en los próximos días se confirme si será incluido en la convocatoria.

