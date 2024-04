Juan Guillermo Cuadrado es uno de los jugadores colombianos a los que mejor les ha ido en Europa, pues el nacido en Necoclí supo ganarse un puesto en la Juventus de Italia durante muchos años y ahora sigue jugando al más alto nivel, pero vistiendo la camiseta del Inter de Milán.

De hecho, el lateral de la Selección Colombia consiguió un nuevo título en su carrera, luego de que el equipo italiano venció a su máximo rival, el AC Milan, en la Serie A, haciéndose inalcanzable en la tabla de posiciones y levantando así el trofeo número 20 de liga en su historia.

Ante esto, los jugadores salieron este domingo 28 de abril a compartir el título junto a su gente, cantando, saltando y celebrando que consiguieron un nuevo trofeo en su historia, quedándose hasta más de la media noche en el centro de la ciudad.

Sin embargo, estas celebraciones se le han vuelto un calvario al jugador Juan Guillermo Cuadrado, ya que cantó una canción que a los aficionados de su anterior equipo, la Juventus, no les gustó nada y por eso tiene sus redes sociales llenas de insultos en su contra.

Cabe destacar que Cuadrado fue jugador del conjunto de Turín por muchos años, al punto de que hasta vistió la cinta de capitán en su última temporada allí. Sin embargo, pese a que quería quedarse, ofreciendo incluso rebajarse el sueldo, desde el club no le quisieron renovar el contrato y por eso quedó como agente libre.

De ahí dio el salto al Inter y, aunque en un principio la decisión fue muy criticada por los hinchas de los actuales campeones, con el tiempo el colombiano se fue ganando la confianza y el cariño de los aficionados, pese a que estuvo lesionado la mayor parte de la temporada.

Ahora, con este contexto claro, en medio de la celebración los seguidores del Inter cantaron una canción que decía “el que no salte es ‘Bianconero'”, haciendo referencia a la Juventus, y uno de los que participó con más emoción fue justamente el colombiano.

🚨 JUAN CUADRADO IS JUMPING AND DANCING TO “CHI NON SALTA BIANCONERO È È”

THIS MIGHT BE THE THIRD STAR 🤣💀 pic.twitter.com/dPN8I7NcBT

— Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 28, 2024