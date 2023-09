Este martes 19 de septiembre comienza una nueva edición de la Uefa Champions League, el torneo de clubes más importante del mundo que reúne a los mejores 32 equipos de Europa de la temporada anterior.

En esta edición en particular, Colombia tan solo contará con 3 representantes: Juan Guillermo Cuadrado con el Inter de Milán, Dávinson Sánchez con el Galatasaray de Turquía y Déiver Machado con el Lens de Francia. Cabe destacar que el exjugador de Millonarios Óscar Cortés también hace parte de este equipo, pero por decisión técnica no fue incluido en la plantilla inscrita del torneo.

Sin embargo, cuando se esperaba que los tres tendrían participación en sus respectivos partidos este miércoles 20 de septiembre, las malas noticias llegaron desde Italia con uno de los capitanes de la Selección Colombia.

Inter ya presentó su lista oficial de viajeros para enfrentar a la Real Sociedad el miércoles sobre las 2 de la tarde, pero la sorpresa es que Juan Guillermo Cuadrado no aparece dentro del listado, siendo el gran ausente que tiene el técnico Simone Inzaghi.

Y es que la ausencia de Cuadrado se presenta por una molestia muscular que tiene desde el partido de la Selección Colombia contra Venezuela, compromiso en el que fue titular, pero al inicio del segundo tiempo fue reemplazado por Jorge Carrascal. De hecho, en el partido con Chile no tuvo ningún minuto tampoco, aunque se le vio calentando durante unas fracciones del compromiso.

El extremo colombiano tiene una tendinitis de la cual no se ha recuperado por completo y por eso desde el Inter prefieren cuidarlo para que en el futuro no vaya a tener complicaciones peores. Por eso es que contra el AC Milan en el ‘Derby della Madonnina’ no jugó ni un solo minuto, aunque estuvo en el banco de suplentes, no fue convocado para el duelo contra la Real Sociedad y lo más posible es que tampoco esté en el juego contra el Empoli por la quinta fecha de la Serie A.

Por otro lado, en cuanto a Dávinson Sánchez y Déiver Machado, los dos jugadores están en buenas condiciones físicas y podrán ser tenidos en cuenta para los duelos contra Copenhague y Sevilla, respectivamente, también este miércoles sobre las 2 de la tarde, hora colombiana.