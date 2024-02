La rivalidad deportiva es algo que se queda en la cancha, y muchas veces los mismos jugadores se han encargado de demostrarlo. Fuera del contexto del fútbol, la rivalidad por equipos toma poca relevancia y no impide reconocer las cosas buenas que tiene tu rival.

Así lo deja ver el colombiano Juan Fernando Quintero, quien pese a estar identificado con River, reconoció la admiración que tiene por Juan Román Riquelme, ídolo de Boca.

En entrevista con Ezzequiel, un creador de contenido argentino, al colombiano lo pusieron a escoger entre Pablo Aimar, otro ídolo riverplatense, y Riquelme.

Pese a que marcó el gol más importante de la historia del ‘Millonario‘ y su exitoso paso por allí, el antioqueño se quedó con el actual presidente del ‘Xeneinze’.

Sin embargo, ‘Juanfer’ también recordó que el exfutbolista no tuvo las mejores palabras para con él, luego del gol que marcó en la final de Madrid.

“Juan Román tuvo unas palabritas malucas conmigo, pero no me interesa… Me molestó realmente porque venía de él. Uno no espera que jugadores así te discriminen o te quiten el mérito de algo. Creo que uno siempre tiene que dejar los colores de lado y darle la razón al que la tiene. Pero bueno, mira cómo es la vida, después metí dos iguales. No tengo nada en contra de él, pero los goles hablaron”, sentenció Juanfer.