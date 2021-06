green

El jugador —que pidió no crear divisiones entre James Rodríguez y Reinaldo Rueda— tenía la costumbre de mantener su cabello corto, pero en cuando llegó a China se lo dejó crecer más de lo común, como se aprecia en esta imagen que se puede comparar con la que abre la nota:

No obstante, Juan Fernando Quintero, que no pudo estar en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias, sorprendió cuando apareció con trenzas en toda su cabeza, un ‘look’ que lució cuando era pequeño.

Por lo mismo, al compartir su cambio radical en redes sociales, el futbolista escribió: “Back to the roots [De vuelta a las raíces]”.

En esta publicación de Quintero se puede ver un antes y después del jugador, con el mismo peinado:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Juan Fernando Quintero (@juanferquinterop)

Con sus trenzas, Quintero además sorprendió a la periodista Pilar Velásquez, de Semana, que en una entrevista no pudo evitar preguntarle por qué se cambió su ‘look’ y si sus compañeros no se “aterran” de verlo así; él respondió:

“Hace parte de la vida, yo creo que uno tiene que volver a sus raíces. Cuando era niño tenía las trenzas y, culturalmente, me identifico mucho. Mis compañeros son muy especiales, me he sentido muy bien y estoy feliz acá en China”.

El campeón de la Copa Libertadores, con River Plate, aseguró que ha podido ser titular en 4 de 5 partidos; en el otro entró, por lo que está contento con la continuidad que le han dado en el equipo chino.