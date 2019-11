green

“Aprovecho para ofrecerle a la hinchada nuestras disculpas; no pudimos cumplir con los objetivos que teníamos planeados. Sin embargo, estoy muy orgulloso de nuestro equipo”, manifestó Juan Carlos Osorio en rueda de prensa, después del empate 1-1 ante el Deportes Tolima.

Luego, el entrenador del cuadro antioqueño añadió: “Yo asumo toda la responsabilidad de esta eliminación… Aquí tenemos que empezar un proceso para el cual estoy dispuesto y quiero darle el 100 % al club, como se hizo del 2012 al 2015”.

“Mientras tanto, los invito a todos a que tengan paciencia. Nosotros analizaremos todas nuestras fallas, desde la continuidad mía, si así se requiere. Pero Atlético Nacional, como pionero en el fútbol colombiano, debe dar un ejemplo, bajarle al orgullo, hacer una pausa y mostrar humildad”, concluyó Osorio.

Hasta el momento, la escuadra verde y blanca, bajo la dirección técnica del estratega risaraldense en este segundo semestre, tiene un rendimiento del 50 por ciento, producto de 11 victorias, siete derrotas y 11 empates.

No obstante, quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Colombia, no tiene ninguna posibilidad matemática de llegar a la final de la Liga 2019-ll y no clasificó a la próxima edición de la Copa libertadores de América.