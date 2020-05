green

La mujer en cuestión es Rita Cumplido, quien tuvo una relación amorosa con Ramos el año pasado y ahora lo acusó públicamente de maltratarla físicamente y darle golpizas que hicieron que perdiera dos embarazos.

“Él siempre me maltrataba, pero yo lo amaba demasiado. Un día salimos y él se quedó enojado porque le di mi bolso a un amigo para que lo guardara. Tiago estaba furioso y comenzó a agredirme físicamente, me golpeó, tiró de mi pelo y rasgó mi vestido. Fui a la policía y él me golpeó frente a la puerta de la comisaría, me tiró al suelo y me pateó la cabeza y las piernas“, aseguró recientemente la española, citada por el diario Olé.

El noviazgo entre Cumplido y Ramos duró ocho meses. El brasileño duró un tiempo soltero y hace dos meses se volvió tema de conversación en el mundo futbolístico por iniciar una relación con Nadine Goncalves, la mamá de Neymar, que tiene 53 años.

“La mujer de 44 años afirmó que guarda las imágenes de los golpes y moretones en sus piernas en manos y brazos”, concluyó Olé.

Desde que se hizo público su fugaz noviazgo con la madre de Neymar, bastante se especuló con la orientación y el pasado sexual de Tiago Ramos. Lo cierto es que en las últimas semanas se dio por hecho que el joven de 23 años y la mujer, 30 años mayor que él, terminaron.