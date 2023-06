José Enamorado ha sido una de las novelas más largas del primer semestre del fútbol colombiano. Todavía no se hace oficial su salida de Independiente Santa Fe.

El extremo de 24 años, quien usa la ’10’ en el ‘Cardenal’, termina contrato con Santa Fe este 30 de junio y todavía no hay acuerdo para su continuidad. Se habla de que tiene ofertas en otros clubes, es especial del Junior de Barranquilla, que iría con todo por Enamorado.

El mismo jugador habló sobre este tema y confirmó que está envolatado el asunto y argumentó todo en que no depende de él y que su deseo es permanecer en la institución ‘Cardenal’.

“En estos días se define mi futuro, todavía no hemos llegado a un acuerdo con la parte directiva de #SantaFe. Cómo siempre lo he dicho, a mí me encantaría quedarme en @SantaFe 🇮🇩, pero eso no sólo depende de mí”.

