Precisamente son los medios de comunicación argentinos los que, desde hace varios días, han asegurado que Boca Juniors está decidido a contratar al joven volante para reemplazar a Wilmar Barrios o el uruguayo Nahitan Nández de ser vendidos. Sin embargo, el presidente de Nacional desmintió categóricamente cualquier negociación con el club ‘xeneize’ por Campuzano.

“No he tenido ningún tipo de conversación con la dirigencia de Boca Juniors. Jorman Campuzano es un jugador que tuvo un buen año en Atlético Nacional, lleva apenas un año con nosotros, hace 2 meses decidimos ejercer la opción de compra. Pero no tenemos ninguna comunicación de parte de Boca. Tiene cláusula de cuatro millones de dólares”, aseguró el directivo verdolaga, citado por Antena 2.

Además, la sanción que la Dimayor le impuso a Nacional y le impide contratar jugadores esta temporada hace que sus directivos quieran conservar el plantel actual y no lo dejen mermado para lo que viene.

“Desde el punto de vista legal, sí podemos vender. Pero habíamos hecho un plan de depuración de la nómina y ya llegamos a un punto en el cual definimos qué podemos vender. Si vendemos más estaríamos afectando el proyecto deportivo de 2019 por el tema de la imposibilidad de reemplazarlos”, concluyó Pérez.