En su primera intervención ante los medios de comunicación, segundos después de que el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, le diera la bienvenida, Pinto se mostró conmovido por su regreso al equipo. En una parte de discurso se le cortó la voz y quedó al borde del llanto.

“Agradecido inmensamente por la oportunidad que tengo de volver a Millonarios. Muchos años de experiencia, de convivencia, de estar al lado de la camiseta azul, que es una camiseta ganadora. He venido a ganar… (Se le corta la voz) En Millonarios solo sirve ganar”, manifestó Pinto.

En la rueda de prensa con la que fue presentado como nuevo estratega embajador Pinto también fue claro y sincero con la medida que podría tomar si sus jugadores no le rinden.

Cuando se le preguntó por la fecha en la que termina su contrato, Pinto aseguró: “Si me tengo que quedar 5 o 6 años aquí, me quedaría feliz. Si me tengo que quedar seis meses porque no rinden, me voy yo”. De esta manera, el técnico anticipó que, de no encontrar un rendimiento positivo en sus dirigidos, será el primero en dar un paso al costado.

Enseguida, el presidente de Millonarios, Enrique Camacho, aclaró: “El contrato del profesor es un contrato indefinido, un contrato moderno, diferente. Contrato a término indefinido”.

Al ser consultado por su reconocida personalidad y disciplina, Pinto advirtió que por la amplia experiencia que ha sumado en los últimos años ha cambiado su forma de ser. “En mi forma de ser he cambiado, tengo mis principios y valores que no cambio por nada. Dirigir en Mundial y 100 partidos en Selecciones lo cambian a uno. Lo que concierne un manejo de grupo, pero siempre mantener exigencia”, concluyó el entrenador.

Este es el video de la primera rueda de prensa de Pinto en Millonarios, en la que al principio quedó al borde del llanto: