green

“No nos imaginemos eso, ni lo pensemos, porque es un club que no se lo merece. Es un equipo que tiene históricamente un estatus deportivo importante”, afirmó el estratega santandereano en rueda de prensa.

“He visto que han ido corrigiendo sus errores. Esperemos que sigan creciendo. Les he visto cosas muy interesantes en el partido contra Medellín y no me da pena decirlo”, añadió Jorge Luis Pinto.

Con respecto al encuentro, el técnico ‘embajador’ analizó las virtudes del conjunto albirrojo y manifestó que va a ser un partido parejo y complicado.

“Vamos a enfrentar a un rival herido, pero con ganas, no hay cosa más grandes para salir de las crisis que ganar un clásico. Santa Fe está mejorando, tiene un sistema más concreto, maneja conceptos de bloques y le gusta presionar”, concluyó Pinto.

El juego entre Millonarios e Independiente Santa Fe se disputará este sábado 7 de septiembre a partir de las 7 de la noche, en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este compromiso es válido por la décima fecha de la Liga Águila 2019-ll.