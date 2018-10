Bermúdez no estará más en ‘Saque Largo’, programa que le dio mucha más visibilidad al periodista, quien se ha destacado por estar vinculado con las transmisiones del fútbol colombiano desde hace un buen tiempo.

El ‘patrón’, como apodan a Jorge Andrés, trinó: “No los acompañaré más en ‘Saque Largo’. A quienes me estiman y se identifican conmigo les agradezco eternamente y les prometo que volveremos mejor aún en cualquier momento y lugar para que me acompañen y compartamos. Les avisaré”.

