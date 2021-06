Inglaterra eliminó a Alemania en los octavos de final de la Eurocopa, con un triunfo por 2 a 0, pero en las redes sociales se robó la atención Joachim Low, el técnico del seleccionado teutón por volver a protagonizar un gesto sucio como los que son usuales en él desde hace años.

En este caso, el entrenador alemán su hurgó un poco la nariz y después se llevó los dedos a la boca, para finalmente tocárselos con la punta de la lengua. La imagen quedó registrada en la transmisión televisiva y le está dando la vuelta al mundo por estas horas.

El video en cuestión divirtió a miles de aficionados al fútbol que recuerdan que no es la primera vez que Low hace cosas como esa. De inmediato, muchos señalaron que en diferentes torneos internacionales él tiene la mala costumbre de rascarse la nariz y después llevarse los dedos a la boca. Unos fueron más allá y reseñaron aquella oportunidad en la que el técnico tenía una mano en la entrepierna y después se la llevó hasta la nariz.

El de este martes fue el último partido de Low con la selección de Alemania, equipo que dirigió durante los últimos 15 años. El estratega asumió en el banquillo de su país luego del Mundial del 2006 y se despide con una modesta actuación en la Eurocopa.

Lee También

El sucesor de Low será Hans Flick, quien se coronó campeón de la Champions League el año pasado con el Bayern Múnich. A continuación, el video del nuevo gesto viral del técnico y otros más de los que protagonizó en años anteriores:

When I see Joachim Low’s hands near his nose I know he is up to no good. Nigga even licked the top of his thumb 🤢 pic.twitter.com/l2hVZJn57x

Tomorrow we need to be unorthodox. Gareth Southgate needs to pick his nose when the cameras are on him. That will completely bamboozle Germany and Joachim Low pic.twitter.com/OFY21N6cfN

— Kieran Spooner (@kieranspooner13) June 28, 2021