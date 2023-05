Este fin de semana se conoció que muy probablemente el atacante de 19 años no estaría con el combinado nacional para la Copa del Mundo de la categoría Sub-20, que se disputará en Argentina desde el próximo 20 de mayo.

Aunque la Federación Colombiana de Fútbol no se pronunció al respecto, el propio jugador fue quien confirmó que finalmente no podrá unirse a los citados por el entrenador en la convocatoria preliminar.

Con un mensaje en sus redes sociales, Durán les dejó un mensaje a sus compañeros y los motivó a representar de la mejor manera al país.

“Lamento no poder hacer parte de este torneo tan importante como es un Mundial […]. Solo me queda decirles a mis compañeros que Dios me los bendiga y vayan a hacer historia que se lo merecen. Todos son unos guerreros” , escribió el deportista en su cuenta de Twitter.