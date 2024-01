¿Londres por Birmingham? Esa es la versión que crece en Inglaterra en el comienzo de 2024 con respecto al futuro del delantero colombiano Jhon Jader Durán.

Según el periodista Nathan Gissing, Chelsea es el equipo que pretende al delantero de 20 años para reforzar el ataque en el cierre de temporada, pues la lesiones y ausencias en los ‘Blues’ han hecho que las directivas piensen en otro atacante hasta junio.

Es así que aparece Durán en el radar del cuadro que dirige Mauricio Pochettino, cuyo presente en la Premier League no es el mejor, pues Chelsea ocupa el noveno lugar en la tabla de posiciones.

A pesar del rumor, en Inglaterra aseguran que Aston Villa no quiere salir de atacante colombiano, por lo que, en dado caso de aceptar una presunta oferta de préstamo, el equipo de Unai Emery estaría obligado a buscar otro delantero.

“Aún no se ha tomado una decisión final. Hay dudas sobre si existe urgencia por hacerse con un delantero en enero ante el riesgo de fichar a alguien que no enaltecería la plantilla. Si el Chelsea se inclina oficialmente por Durán, entonces Villa necesitaría un reemplazo adecuado“, concluyó el comunicador.

