En el desplazamiento, Jeison Murillo empezó a grabar un video junto a Marc-André ter Stegen para enviárselo a Iván Mauricio Arboleda, portero de Banfield de Argentina y quien defendió el arco de la Selección Colombia en el reciente amistoso perdido 2-1 como visitante ante Corea del Sur

“Envíale un mensaje, un consejo”, le dijo Murillo a Ter Stegen, pero el teutón se rehusó: “No, no, no. No tengo consejos”.

Sin embargo, le envió una frase de aliento: “Este va a ser un camino espectacular”.

La grabación se cerró con Murillo poniendo su pulgar arriba y expresando: “Lo dijo el que manda; un abrazo”.

Arboleda, entre tanto, acaba de perder la condición de titular en su club debido a que su nivel no es el mejor.

Acá, el video de Murillo y Ter Stegen: