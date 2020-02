“Me deben tres meses del año pasado y lo que va corrido de este 2020. Estoy inhabilitado por la ARL y el club es el que está cobrando la incapacidad. Ni el sueldo ni la plata de la ARL me la han depositado”, manifestó el futbolista antioqueño en el espacio radial.

Cabe recordar que el pasado 15 de noviembre –en un encuentro ante el Junior por los cuadrangulares finales de la Liga 2019-ll– López sufrió una fuerte lesión en los ligamentos cruzados y en el platillo tibial.

De igual manera, el zaguero aseguró en ‘El Alargue’ que José Augusto Cadena, presidente del club ‘motilón’, “no le da la cara y no le responde”. “Me quedé de ver con él el día viernes en Bogotá y me dejó esperando”, agregó.

Debido a esto, el exjugador de Independiente Santa Fe señaló en la emisora que su familia no está pasando por el mejor momento económico y que los últimos meses han sido bastante complicados. Incluso, afirmó que a su esposa le tocó salir a buscar empleo.

“Los ahorros ya se acabaron, a mi mujer le tocó esperar y las deudas comenzaron. No fue posible por las buenas con el presidente Cadena. Me toca demandar porque no podemos seguir así, mis hijos prácticamente están aguantando hambre”, expreso López.