Este martes, 17 de diciembre, hubo revuelo en Millonarios por cuenta de una versión que indicaba que Alberto Gamero renunció a su cargo y que tendría varias ofertas sobre la mesa.

Javier Hernández Bonnet fue el encargado de dar la noticia y, de inmediato, recibió múltiples respuestas por parte de otros colegas que informaron que el samario se quedará un año más en el club.

Es así que, en su programa ‘Blog deportivo’, de Blu Radio, Hernández Bonnet puso la cara sobre la versión que dio y explicó qué fue lo que pasó con Gamero.

Según el experimentado periodista, Gamero renunció verbalmente a Millonarios, pero las directivas no la aceptaron.

“Gamero renunció verbalmente a Millonarios. Estoy en condiciones de decirles que evidentemente lo hizo el técnico del conjunto ‘Embajador’. Seguramente, podrá haber fuentes de Millonarios que digan que no tienen noticia de que Gamero no va a seguir en el equipo, pero ninguna de esas voces ha dicho que Gamero no renunció, otra cosa es que no hayan aceptado la renuncia”, dijo Hernández Bonnet.

De hecho, el comentarista del Gol Caracol explicó que Gamero pidió dejar el cargo a raíz de los fracasos con Millonarios en Liga y Copa.

“Le pidieron a Alberto Gamero que por favor no se acelerara, porque Gamero lo hizo en un estado frustración máxima, profunda, por no haber alcanzado el sueño de jugar la final del fútbol colombiano”, precisó.

Alberto Gamero continuará en Millonarios

Después de la polémica que se desató en redes sociales, el periodista Diego Rueda, a través de su cuenta de X, informó que Alberto Gamero se quedará en Millonarios por una temporada más, es decir, hasta 2025.

Confirmado. Alberto Gamero se queda en Millonarios para la temporada 2025 — Diego Rueda (@diegonoticia) December 17, 2024

