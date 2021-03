green

Javier Hernández Bonnet se refirió al comentarista argentino Alejandro Fantino en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio en el que se estaba analizando el escándalo mediático ocasionado por el manotazo que Frank Fabra le dio a su compañero Carlos Izquierdoz en un partido de Boca Juniors.

En ese sentido, Hernández consideró que el tema se agrandó más de la cuenta en espacios periodísticos como el de Fantino, que pidió la cabeza de Fabra en el conjunto ‘xeneize’ al considerarlo un “inútil”.

“El que le ha echado candela al tema y el que habló de cachetada y agresión es un periodista que para mí es como ver al diablo, lo digo sinceramente: Fantino”, expresó Hernández Bonnet, inicialmente.

Y explicó que su concepto sobre el argentino viene de tiempo atrás: “Él estuvo acá una vez y alguien lo sentó en la mesa sin autorización; yo me levanté porque no quiero compartir con personas como esa”.

Posteriormente, argumentó su postura: “Así yo no sea argentino, me tocó verlo y me indignó como colombiano que en la Copa América de Argentina 2011, en un set de televisión él mandara a Lionel Messi a jugar con España por pecho frío y no saberse el himno, cuando todos saben que el himno argentino tienen una larga introducción sin letra”.

En consecuencia, agregó que no comulga con ese tipo de acciones: “Desde ese marco de exageración que maneja este señor, que puede ser muy famoso en Argentina, se cae de su peso cualquier tipo de objetividad, no hay objetividad cuando ese señor habla de algo, y cuando digo algo es de todo”.

Actualmente, Fantino utiliza las cámaras del canal ESPN para emitir sus diferentes opiniones sobre fútbol.