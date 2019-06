green

“Es una situación muy dura, la vida me ha cambiado muchísimo, nunca esperé que fuera a terminar así mi carrera deportiva”, indicó Járlinson Pantano en declaraciones al periodista Jairo Enrique Rodríguez.

Y añadió que no es culpable del positivo por EPO que arrojó en un control fuera de competencia realizado el 26 de febrero de 2019: “Soy inocente. No me había pronunciado porque mi abogado me había dicho que no hablara. Pero tengo la conciencia tranquila, no hice nada malo. La gente que me conoce cree en mí”.

También dejó ver que puede haber un plan en su contra: “No sé cómo entró esa sustancia a mi cuerpo, hay muchas cosas que no me cuadran. Tengo 60 controles y nunca me dieron positivo, no tenía necesidad de hacerlo”.

Además, explicó qué lo llevó a bajarse de la bicicleta definitivamente: “Me siento engañado, esto no tiene explicación y no voy a seguir luchando contra la UCI porque cuesta mucho dinero. No pienso gastar el patrimonio de mi familia para que me absuelvan en 2 o 3 años y ya no me vuelvan a recibir en mi equipo ni a pagar lo que me estaban pagando”.

Finalmente, señaló que la mala fortuna lo persigue: “Hace un año vengo con problemas de salud y este año me descubrieron otros 2 virus. Son muchas cosas que me preguntaré el resto de mi vida hasta superar esto, ¿por qué a mí?, ¿qué pasó si no he hecho nada?”.

En video, las palabras de Pantano: