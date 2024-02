James Rodríguez por fin volvió a las canchas y lo hizo de la mejor forma posible. En el partido correspondiente a la décima fecha del Campeonato Paulista, el mediocampista colombiano ingresó sobre el segundo tiempo, luego de la novela con respecto a su salida del club, y deslumbró con su nivel.

En solamente 20 minutos de juego, el capitán de la Selección Colombia lideró las intenciones ofensivas de su equipo, le dio claridad, tuvo opciones y hasta aportó una asistencia y marcó un gol, con el que sentenció la victoria de Sao Paulo de 3-0 sobre el Inter de Limeira.

De hecho, en Twitter le hicieron un recopilado con sus momentos en el partido y se vio al colombiano suelto y con mucha claridad con el balón.

Con este nivel mostrado, con el que espera recuperar el corazón de los hinchas, James recibió toda clase de elogios y comentarios positivos por parte de los aficionados y hasta la prensa que tanto lo criticó.

En los comentarios de una publicación del Sao Paulo en Twitter, en la que se menciona el gol y la asistencia y está acompañada por la foto de la celebración del jugador, hay muchos positivos que no bajan al colombiano de crack, rey y estrella.

Estos son algunos de los comentarios de los hinchas por el nivel mostrado por parte del mediocampista colombiano.

Cuidem com carinho desse rapaz. Deem minutagem. Coloque ele pra jogar com os melhores do elenco, dando bola pros melhores atacantes. Testem. O homem é mto talentoso. Qualquer pessoa que jogou futebol desde pequeno sabe que o tapa dele é diferente. Deem minutos a ele, por favor.

— Tavinho Nonato (@tavinhononato) February 29, 2024