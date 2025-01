La llegada de James Rodríguez al club León ha despertado gran expectación y el equipo, apodado ‘La fiera’, no escatimó en gastos para presentar a su flamante contratación. Los de Guanajuato publicaron un video en el que James aparece personificando a un gladiador romano, el cual trajo dudas por el posible uso de inteligencia artificial o la decisión previa del jugador, que desde antes habría tenido todo listo para llegar a México.

(Vea también: Dudas por el video de James Rodríguez en su nuevo equipo; ¿el ‘10’ no apareció?)

Uno de los que se pronunció en ese sentido fue Julio Sánchez Cristo, quien, desde los micrófonos de la W, criticó la expectativa que se produjo entre los aficionados de Barranquilla y para los mismos directivos del equipo.

Aunque destacó que “[James] tiene todo el derecho a escoger la opción que más le convenga”, le pasó factura por supuestamente ya haber tenido la oferta de León bajo la manga. “Lo que no hay derecho es que él ya estuviera tan avanzado con los mexicanos y haberle creado la expectativa al Junior de Barranquilla”, señaló el periodista.

Incluso fue un poco más lejos afirmando que “lo del gladiador estaba tan preparado que James había firmado antes de verse con Fuad”, en referencia a la esperada reunión que tuvo el futbolista, en Medellín, con el exsenador y demás representantes del ‘Tiburón’.

“Un señor que no da entrevistas, que no pasa al teléfono, que está más allá del bien y el mal y no necesita exponerse; que pase a una emisora a hablar de James, es porque tenía una expectativa“, mencionó Sánchez Cristo sobre el patriarca de los Char.

“El negocio ya estaba cerrado, eso no se hace“, sentenció.

En todo caso, es un hecho que James jugará en la tercera ciudad más poblada de México y compartirá camerino con otros colombianos que ya estaban en el equipo: el defensa central Jaine Barreiro, y los extremos Édgar Guerra y Stiven Mendoza.

¿Cuánto ganará James Rodríguez en el León de México?

James Rodríguez ganará 5 millones de dólares por temporada en el León de México, una cifra que supera la oferta de 3 millones de dólares anuales que le hizo el Junior de Barranquilla.

Este salario también es mayor que el de Luis Díaz, quien percibe 3.491.871 millones de dólares por temporada en el Liverpool.

En comparación, James Rodríguez recibirá aproximadamente 21.604 millones de pesos colombianos, mientras que Luis Díaz gana cerca de 15.087 millones de pesos colombianos. Además, James ganará más que Luis Sinisterra, el colombiano mejor pagado en la Premier League, quien recibe alrededor de 4.128.822 dólares por temporada.

Lee todas las noticias de deportes hoy aquí.