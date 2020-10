El equipo inglés publicó en este trino la noticia de que no convocará a James Rodríguez, que ya había anunciado el técnico en la rueda de prensa de este viernes:

La noticia fue confirmada por el periodista de Caracol Radio, Diego Rueda:

James Rodríguez no está en la convocatoria de Everton, para visitar a Newcastle el domingo. El colombiano no va a viajar con el equipo por una leve molestia física.

En el anuncio, el técnico del Everton, el italiano Carlo Ancelotti, aseguró que seguramente James estará en el siguiente partido.

Según el estratega, citado por Caracol Radio, el 10 de la Selección Colombia necesita descansar “luego de los partidos que ha disputado con el club, sin olvidar que también tuvo presencia en la primera jornada de las Eliminatorias al Mundial de Catar 2022 con la Selección Colombia”.

Este es el video del anuncio de Ancelotti sobre la no convocatoria de James Rodríguez:

🤕 | No James Rodriguez or Seamus Coleman, as well as the suspended Richarlison and Lucas Digne, for the trip to @NUFC.

Jonjoe Kenny and Jarrad Branthwaite are back available. #NEWEVE

Watch live: https://t.co/kdYxKejM5M pic.twitter.com/qk4IybGQwo

— Everton (@Everton) October 30, 2020