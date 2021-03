green

El ‘Bombardero’ se refirió al tema en ‘El vbar’, de Caracol Radio, donde fue consultado sobre sí ‘Teo’ habría fingido estar golpeado para no ser llevado por Junior al partido en Tunja ante Patriotas, encuentro que los ‘tiburones’ perdieron 1-0 en cumplimiento de la décima fecha de la Liga Betplay.

“La verdad, no creo. Se habló mucho de él por una lesión de tobillo, pero él montó un video y habló con un periodista para decirle que estaba lesionado”, señaló inicialmente a modo de defensa.

Acto seguido, Iván René Valenciano contó su experiencia personal:

“Yo a Pasto no iba, me hacía el lesionado, hablaba con el técnico y le decía que me dolía el posterior, el aductor, hasta el ojo; pero no viajaba”.

Y se justificó: “Es respetable porque uno a veces no quiere ir a algunas partes y eso es parte de lo que uno quiere como jugador. Uno no escoge partidos, pero sí escoge ciudades a las que no quiere ir”.

Luego, volvió a tocar el tema de Teófilo Gutiérrez: “Hablé con el papá y me dijo que era una lesión de tobillo, que lo tenía bastante inflamado y que estaba en recuperación”.

“Yo nunca desconfío de los jugadores, nunca digo que un jugador se haga el lesionado para no viajar. Aunque en el caso mío, sí lo hacía y asumo mi responsabilidad… En los entrenamientos antes de ir a Pasto, yo metía un pique así la pelota fuera para el otro lado y me desgarraba solito”, concluyó.

Valenciano se hacía el lesionado para no ir a Pasto

