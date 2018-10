“Después de escuchar a Álvaro González [directivo de la Federación], no me queda la menor duda: va a ser un técnico colombiano y sigo creyendo que va a terminar siendo Osorio”, señaló inicialmente.

Y agregó que todo conduce al nombre del risaraldense, actual entrenador de Paraguay, quien dijo tener una cláusula de salida si lo llaman de Colombia: “Me está cuadrando todo, los astros se me están poniendo al frente y me están diciendo: Iván, no seas bobo, Osorio dijo esto, González dijo esto, peleó con Jesurún por esto. Todo me luce que va por allá”.

Finalmente, expresó que Álvaro González, presidente de la División Aficionada del Fútbol Colombiano (Difútbol) y miembro de Comité Ejecutivo de la Federación, tendría de su lado a otros dirigentes para que Osorio sea elegido.

“Álvaro tiene los votos de la Difútbol, con él son 3, Jaime Pineda [integrante del Comité] le ofreció el cargo a Osorio y a César Pastrana [otro miembro del Comité] no le disgustaría. Los astros me dicen todo eso”.

Acá, las palabras de Mejía (a partir del minuto 55:35):