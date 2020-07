Las imágenes de las camisetas del equipo de La Florida con el número y 9 el nombre del ‘Tigre’ fueron filtradas en redes sociales por una cuenta de Twitter que dice apoyar al club y que las mostró con varios modelos portándolas al frente del estadio.

De hecho, Radamael Falcao García fue tentado meses atrás por la escuadra norteamericana; incluso, el mismo Beckham aceptó que hubo diálogos. Sin embargo, el fichaje no se concretó.

Pero ahora el panorama parece haber cambiado, ya que el atacante ha recibido críticas en suelo otomano por sus constantes lesiones y pocos minutos de juego, lo que podría llevar su carrera hacia un nuevo rumbo, como la MLS.

Hasta el momento no hay pronunciamientos oficiales de las partes y no se sabe si las camisetas negras y blancas del Inter de Miami salieron a la venta con autorización de los directivos.

Acá, las imágenes en cuestión:

👀 @FALCAO jerseys already flying off the shelves in Miami.

Announcement could be very close to happening. pic.twitter.com/xi8RGkOTzw

— Inter Miami CF Burner (@miamifutbolmls) July 27, 2020