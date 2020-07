La formación británica decidió que Egan Bernal y Christopher Froome estén acompañados por Andrey Amador, Jonathan Castroviejo, Tao Geoghegan Hart, Pavel Sivakov y Dylan van Baarle.

La Ruta de Occitania reunirá a varios ciclistas importantes del pelotón mundial que se están preparando para figurar en el Tour de Francia como Miguel Ángel López, Romain Bardet, Thibaut Pinot y Richie Porte.

En esta carrera también participará el equipo francés Arkea, del colombiano Nairo Quintana, pero el boyacense no regresará a competencias en Occitania, sino que debutará en el Desafío al Mont Ventoux que se llevará a cabo el próximo jueves 6 de agosto.

Cuatro etapas conforman el recorrido de la Ruta de Occitania 2020, de las cuáles una tendrá definición con un puerto de alta montaña, la tercera, y la última culminará con un repecho de un kilómetro que tendrá rampas bastante exigentes.

Después de participar allí, Egan Bernal correrá el Tour de l’Ain, evento que tendrá lugar entre el 7 y 9 de agosto, en el que también confirmó asistencia Nairo Quintana.

This Saturday we'll be in France with a strong team to tackle La Route d'Occitanie.

Here's our squad for the four-day stage race #RDO2020@Andrey_Amador @Eganbernal @jcastroviejo @chrisfroome @taogeoghegan @PavelSivakov @DylanvanBaarle pic.twitter.com/gl0ATNIS42

— Team INEOS (@TeamINEOS) July 30, 2020