El atacante colombiano fue uno de los protagonistas de un partido que terminó 4-3, pero que terminó en contienda verbal entre los jugadores de los dos equipos.

Luego del pitazo final, el futbolista de Flamengo habló en los medios de comunicación y expresó que nunca había sufrido racismo, pero “cuando anotamos el segundo gol”, Ramírez le dijo “calla la boca negro”, un hecho que él no acepta.

Así fueron las declaraciones de Gerson para la televisión nacional:

Posteriormente se conocieron estas imágenes en las que el jugador brasileño del ‘Fla’ se le vio muy molesto mientras era detenido por compañeros y colegas del equipo rival.

O programa Troca de Passes, do @SporTV, trouxe imagens das palavras do técnico Mano Menezes, que tentou minimizar a atitude do jogador do Bahia contra Gérson: “Agora virou malandragem”, disse o treinador #FutGloboCBN pic.twitter.com/QsywVHQMDa

