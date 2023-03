Tras un sufrido inicio en el campeonato local, Independiente Medellín espera darle una alegría a sus hinchas en la Copa Libertadores, competencia en la que este miércoles (7:00 p. m.) se enfrentará con El Nacional de Ecuador, en el estadio Atanasio Girardot, en el partido de vuelta de la fase 2.

(Lea también: DIM quiere hacerse poderoso en Libertadores: confirmó plantilla para recibir a El Nacional)

El ‘Equipo del Pueblo’ espera aprovechar el envión anímico que le generó su primer triunfo en la Liga Betplay 1, en la que derrotó a Alianza Petrolera (0-1) el domingo anterior, por la sexta fecha.

Con la victoria en el estadio Daniel Villa Zapata, el conjunto antioqueño acabó con la agonía de celebraciones que tenía desde el 26 de noviembre del año pasado, cuando le ganó 2-1 al América de Cali, en los cuadrangulares semifinales del Clausura.

Así las cosas, el certamen continental aparece como una buena oportunidad para reivindicarse con los hinchas, quienes a pesar del cariño que en su mayoría profesan por David González, ya empiezan a impacientarse e incluso algunos piden su puesto.

En esa idea de avanzar a la fase 3 (una ronda previa a la de grupos) cumplen un papel trascendental los jugadores de experiencia como Felipe Pardo, quien viene de anotar en el último juego.

A pesar de que este jugador solo ha sido titular en tres de los siete partidos que ha disputado el DIM este semestre, ha logrado ser influyente en algunos de ellos. Así lo reflejan las dos anotaciones y la asistencia que ostenta este semestre.

El primer gol lo consiguió frente a Junior (1-1), lo que le permitió al equipo traerse un punto de Barranquilla, en la apertura de la Liga, y el segundo sirvió para que el elenco consiguiera la primera victoria del campeonato.

El delantero de 32 años, oriundo de Quibdó, acumula 204 minutos por Liga y 73 en la Copa Libertadores, competencia en la que fue titular en el primer partido de esta serie, que se saldó con un empate (2-2).

Teniendo en cuenta este resultado y la necesidad que tiene el DIM de ganar para avanzar a la siguiente fase, el aporte de Pardo en el sistema ofensivo se torna fundamental, máxime su experiencia en competencias internacionales. El atacante tiene una amplia trayectoria en el exterior, donde militó con Olympiacos (disputó 77 partidos), Sporting de Braga (76), Deportivo Toluca (46), Pachuca (37) y el FC Nantes (14). Lo anterior según datos de transfermarkt.

“Este será un partido complicado, con jugadores rápidos, pero nosotros tenemos que mostrar nuestro fútbol”, expresó Pardo en víspera del juego.

(Vea también: Primer derbi paisa del 2023 tiene fecha y hora: así se jugará fecha de clásicos en el FPC)

El ‘Poderoso’ utilizó un equipo mixto en su más reciente salida y espera contar con sus principales fichas para este juego, salvo las bajas que tendrá obligadas por lesión, entre quienes figuran Andrés Ibargüen, Yulián Gómez, Jonathan Marulanda y David Loaiza .

El Nacional no tendría novedades en su nómina para el juego de vuelta, respecto al once titular que utilizó en el primer compromiso de la serie. El equipo ecuatoriano atraviesa una crisis económica de la cual intenta desligarse para no afectar su rendimiento deportivo.

Es tal su situación financiera, que por atrasos en el pago de arrendamiento de su estadio habitual, tuvo que jugar el encuentro de ida frente al DIM, en el estadio Rodrigo Paz Delgado. En su debut en la Liga local, el domingo anterior, superó a Aucas (0-2).