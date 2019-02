La conflagración se inició en el ala más vieja del Centro de Entrenamiento, donde se aloja a los integrantes del equipo base, jóvenes entre 14 y 17 años, detalló Folha de São Paulo.

El incendio ya fue controlado. Los bomberos confirmaron que hay 10 muertos y tres heridos, uno de ellos en estado grave, informó Globo Esporte.

En Ninho do Urubu entrenan tanto el equipo profesional de Flamengo — donde juegan los colombianos Gustavo Cuéllar y Fernando Uribe— como las categorías juveniles.

De hecho, el equipo principal tenía programada una sesión de entrenamiento antes de enfrentar a Fluminense por la Taça Guanabara. La sesión fue reprogramada para la tarde, aseguran los medios locales.

Cahê Mota, reportero de Globo Esporte, publicó en su cuenta de Twitter algunas imágenes de la tragedia y contó que el clásico de Maracaná podría ser postergado.

En cuestión de semanas, los jugadores y las actividades de la edificación afectada iban a ser trasladadas a una zona nueva del complejo deportivo, agregó el periodista.

Las causas del incendio aún son materia de investigación.

“¡Qué triste noticia! ¡Oremos por todos! Fuerza, fuerza y fuerza”, trinó el jugador del Real Madrid Vinicius Jr, quien surgió de las fuerzas básicas del ‘Fla’.

“El Flumimense Fútbol Club lamenta profundamente el incendio ocurrido en Ninho de Urubu y se solidariza con el dolor del Club de Regatas de Flamengo. Nuestros pensamientos están con las víctimas y sus familiares”, escribió el clásico rival de ‘Fla’. Otros clubes también enviaron mensajes de apoyo.

O Fluminense Football Club lamenta profundamente o incêndio ocorrido no Ninho do Urubu e se solidariza com a dor do Clube de Regatas do Flamengo. Nossos pensamentos estão com as vítimas e seus familiares.

— Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 8, 2019