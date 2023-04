La semana anterior quedó empañada por la decisiones arbitrales en contra de los equipos colombianos como el Deportivo Pereira y el DIM, en Libertadores

Ambos equipos perdieron ante Boca Juniors y Nacional de Uruguay, respectivamente, por un marcador idéntico (2-1) y de la misma forma, al último minuto.

Ambos perdieron el partido en el último suspiro y la jugada se vio empañada por decisiones arbitrales. Eso sí, la más grave y polémica fue en Uruguay en contra del DIM.

Aunque Santa Fe ganó y no tuvo problemas con los árbitros, Hugo Rodallega se refirió a esos dos casos en particular, quien como futbolista colombiano también se sintió por lo que le pasó a los colegas.

“Si el árbitro no mete la mano, Medellín se hubiera llevado un buen resultado, lo mismo pasó con el Pereira (…) los árbitros están metiendo la mano en los partidos con los equipos colombianos a nivel de torneos internacionales, no sé si es que a los colombianos no nos quieren, pero se ve muy obvio”, dijo Rodallega en entrevista con Peláez y De Francisco, de La W Radio.

La próxima semana volverán los equipos colombianos a acción en torneo internacional. Donde Hugo Rodallega visitará con Santa Fe a Universitario de Perú, en el marco de la fecha 3 de la Copa Sudamericana.