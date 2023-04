Hugo Rodallega fue la figura del juego en el que Santa Fe venció 2-1 a Gimnasia y Esgrima de Argentina en el juego válido por la fase de grupos de Copa Sudamericana.

El delantero anotó el gol definitivo para que Santa Fe sumara sus primeros tres puntos y asumiera, parcialmente, e liderato del grupo G.

No obstante, antes de que llegara el gol de Rodallega, hubo un momento que quedó en la retina del ‘Cardenal’, en donde Hugo se mostró molesto con su compañero Christian Marrugo, quien se molesto por no recibir un pase del delantero.

Sobre esto habló el ariete de 37 años con ‘Blu Radio’, quien manifestó que fue solo calentura del momento, al tratarse de dos jugadores experimentados.

#AlAire “Somos dos viejitos tercos (…) Le dije que no hiciera gestos para no llamar la atención de la gente porque eso no me gusta”: Hugo Rodallega sobre malentendido con Marrugo #BlogDeportivo#EnVivo A través de YouTube »» https://t.co/A3TdrTXoDp «« — Blog Deportivo (@blogdeportivo) April 19, 2023

“Somos dos viejitos tercos, por así decirlo. Lo que pasa es que Marrugo es un jugador de una energía que todo quiere a la perfección y en una jugada yo encaré adentro, pateé y se fue por encima. Él me la estaba pidiendo el pase, pero le dije que como delantero siempre voy a buscar el arco y le dije que no me gustaba que hiciera esos gestos, llamar la atención para que la gente se entere”.

Y agregó, en medio de risas, que le dijo a Marrugo lo siguiente: “Si nos vamos a put…, hagámoslo aquí, clamados, sin hacer gestos, sin que la gente se entere y le dije la próxima que pase nos cacheteamos en el camerino y él me responde ‘pues nos cacheteamos’. Al final nos abrazamos y eso hace que las relaciones se fortalezcan”.