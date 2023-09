En Santa Fe todo es felicidad luego de vencer 4-2 a Millonarios en el clásico 313, que tenía como local al cuadro ‘Albiazul’ en la fecha 10 de la Liga BetPlay II-2023.

Con goles de Christian Marrugo (55′), Emerson Batalla (61′) y Yeison Moreno (65′ y 73′), Santa Fe derrotó 2-4 a Millonarios. Con este marcador, el León se posicionó en la tercera casilla con 18 puntos y dejó al azul en el puesto 13 con solo 12 unidades.

Sobre este compromiso habló Hubert Bodhert en la rueda de prensa posterior al partido, quien felicitó a sus dirigidos, pero estuvo de acuerdo con la opinión pública en que al final faltó tener más intensidad vara marcar el quinto o el sexto gol.

Rueda de prensa de Santa Fe, tras triunfo ante Millonarios

Las mejoras del León: “Me gusta el día a día del equipo, nos vamos convenciendo de las forman y fórmulas, vemos a un Santa Fe diferente de la primera fecha, hemos trabajado con buena disposición para entender lo que tenemos seguimos creciendo, este equipo no tiene techo”.

Cómo se jugó ante Millonarios: “Se hizo lo que tenía que hacer, cuando tenía que administrar, se administró, cuando tenía que acelerar, se aceleró. El equipo hizo un gran partido y poco a poco vamos llenado de confianza a otros jugadores que necesitamos se sumen a los que vienen en buen momento. Tenemos que seguir lo que está planificado, el plan de trabajo que se está desarrollando, este es un equipo que sigue creciendo, faltan muchas cosas por mejorar y vamos en ese plan, ahora es recuperar el grupo y pensar en el próximo partido”

Por qué no intentaron más goles: “En el 1-4 el equipo se posicionó bien, por ahí no intentamos más, pero teníamos el control del juego, con el otro gol el equipo nuevamente mete el acelerador, no pudimos hacer más, pero se hizo lo que el equipo debía hacer, ya miraremos por qué no fuimos tan intensos y marcamos más goles, no dejar de lado que Millonarios es un gran equipo con uno o dos menos”.