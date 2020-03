green

En la programación emitida por la Confederación Suramericana, Conmebol, ente rector de la competición, la Selección Colombia aparece en el último turno de todas las jornadas del grupo A.

Calendario de Colombia:

Junio 13: Colombia vs. Ecuador (8:00 p.m. – Bogotá)

Junio 17: Colombia vs. Venezuela (8:00 p.m. – Cali)

Junio 21: Colombia vs. Perú (8:00 p.m. – Medellín)

Junio 27: Colombia vs. Brasil (8:00 p.m. – Barranquilla)

Julio 1: Colombia vs. Catar (8:00 p.m. – Barranquilla)

El grupo B, por su parte, se disputará en Argentina, donde los albicelestes serán anfitriones de Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Australia.