Pese a la crisis que protagoniza Deportes Tolima en la Liga BetPlay 2 2023, y los ánimos caldeados entre los aficionados, que ya irrumpieron en la sede de San Gabriel para presionar al plantel, el silencio del presidente del club, César Camargo Serrano, en los canales oficiales y en los medios de comunicación, es absoluto. La cabeza visible de la institución sigue sin dar la cara ante esta situación.

Camargo Serrano, desde el 25 de julio, cuando fue entrevistado por el Combo Deportivo de Caracol Radio Ibagué, no se pronuncia –al menos de manera pública– sobre el presente del equipo: que ya quedó eliminado de la Copa BetPlay 2023, torneo del que se despidió apenas en su debut, y en la Liga solo acumula nueve puntos en nueve partidos, para un pobre 33,3% de rendimiento en la campaña.

(Vea también: Huila le arrebató impresionante racha al Tolima con su triunfo anoche en Neiva)

Han pasado más de 17 horas desde la dolorosa derrota (3-0) frente al Atlético Huila, por la jornada 10 de la competición, y Camargo Serrano no aparece. Como si la humillación sufrida ante el clásico rival, que no le ganaba desde hace seis años y 13 días, no fuera suficiente motivo para que se tomen decisiones de fondo sobre el particular; en especial a los 2.198 abonados de la temporada en curso.

Desde entonces se marchó un timonel más, el argentino Juan Cruz Real y se conoce que, salvo alguna novedad la negociación, el brasileño Alexandre Guimaraes asumirá las riendas del grupo. Pero en las redes sociales del ‘Pijao’ no se ha emitido ni una sola línea en relación con lo sucedido en la sede, en el que el ambiente se tornó enrarecido, ni en lo que respecta al hoy por hoy de la divisa tolimense.

(Vea también: Alex Castro, jugador del Tolima, pidió disculpas y reconoció las fallas del equipo)

Y es que más allá de los escuetos comunicados con los que se confirmó la aceptación de la renuncia de Cruz Real y la designación del español José Arastey como entrenador interino, poco o nada ha informado el club sobre lo que viene. Muestra de ello es lo que sucedió en el Plazas Alcid, en el que si bien el ibérico fue anunciado como entrenador, en planilla se inscribió como delegado.

“Juan Cruz Real y su cuerpo técnico compuesto por Gabriel Moreira (Preparador físico) y Alejandro Limia y Christian Duarte (Asistentes técnicos) han presentado su renuncia a nuestro equipo profesional, la cual fue aceptada”, manifestó el club en un corto escrito, colgado a las 3:02 p. m. del jueves 7 de septiembre, cuando el estratega dejó su cargo a las 9:15 p. m. del día anterior.

Lee También

Tal parece que los esfuerzos se han concentrado en vender más camisetas y suvenires, con el lanzamiento de la nueva mascota, ‘Pijao’, y no en lo deportivo, en lo que –a juzgar por los resultados– todo está “patas arriba”. Las inversiones en nueva tecnología para la preparación física no se ven reflejadas en el tablero de posiciones, que es, a la postre, lo que más le interesa al aficionado.

Con uno de los complejos deportivos con mayor comodidad para el entrenamiento diario, Camargo Serrano ha sido incapaz de encarrilar a la nómina. A tal punto que hay seguidores que ya empiezan a extrañar a su padre, el exsenador Gabriel Camargo Salamanca, que tenía un estilo radicalmente distinto: con el ‘perrero’ en la mano y sin contemplaciones para tolerar la mediocridad.

Si no hay un fuerte revulsivo que permita ganar al menos ocho de los 11 cotejos que restan de la fase regular y meterse a los cuadrangulares semifinales, el club encajará su tercer fracaso consecutivo en el balompié rentado: lo cual sería todo un antirécord para los tolimenses, que lo máximo que han estado al margen de la fiesta de los ocho ha sido un año: en 2013-2 y 2014-1, y en 2022-2 y 2023-1.