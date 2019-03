En el partido, Junior fue local y empezó ganado con gol de Michael Rangel (38’); sin embargo, el cuadro ‘bananero’ empató en el último minuto con Yulián Andrés Gómez, anotación que los rojiblancos protestaron argumentando que en el centro previo el balón había salido de la cancha.

Posteriormente, la cuenta de Twitter de Transmetro compartió una fotografía de los fanáticos ‘curramberos’ en uno de sus buses con cara de aburrimiento debido al desenlace del encuentro.

“A esta hora los hinchas del Junior regresan a casa a bordo de los buses articulados adicionales programados desde la estación Joaquín Barrios Polo/Estadio Metropolitano, cubriendo la ruta R1. La pasión rojiblanca también está #AUnBusDeDistancia”, decía el texto junto a la imagen.

Está publicación no les gustó a varios junioristas, quienes reaccionaron de inmediato con mensajes como estos: “La cara como si los hubieran robado”, “qué foto barra… eso no se hace”, “el único feliz fue el que tomó la foto”, “así me vas a decir cuando te rompa un vidrio”. Incluso, otros más tuiteros se burlaron del gesto de los pasajeros.

Frente a esta lluvia de comentarios, Transmetro no tuvo otra opción que contestar tratando de calmar los ánimos: “Barro, sin montarla. Aburridos, tristes o contentos, los llevamos a la casa sin problema. Todos hemos tenido el corazón partido alguna vez en la vida”.

