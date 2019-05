Algunos aficionados compartieron apartes de la última rueda de prensa del ‘Pecoso’ como técnico de América, conferencia en la que les pidió a los jugadores que tuvieran sangre en las venas para jugar y que se entregaran al 100 % en la cancha.

“’Pecoso’ lo dijo cómo es; qué falta hace; tenía razón; con ‘Pecoso’ esto no pasaba; eso pasa por haber sacado al ‘Pecoso’”, fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Todo obedece al presente del conjunto rojo del Valle, que dejó ir gran parte de sus opciones de ir a la final de la Liga Águila luego de caer 1-2 de local ante Millonarios y 1-0 en su visita al Deportivo Pasto, actuaciones en la que el timonel fue Jersson González, estratega que remplazó a Castro y que venía de manejar la división sub-20 de la institución.

Acá, algunas manifestaciones al respecto:

Los únicos culpables son los Directivos y pare de contar, con el pecoso esto no pasa! @AmericadeCali @tulioagomez @RgatoPerez @stevenarce @SCHA_1927

Se acabó lo que dejo pecoso, no hay mas

Ni un cambio Jersson no jodas !!! Para eso hiciste el cajón a pecoso !!!

Con el "Pecoso" el titulo no era seguro pero me atrevo a asegurar que no haríamos este papelón.

