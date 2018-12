View this post on Instagram

Gracias @juanferquinterop , a todo River por esta alegría enorme, quedará en la memoria y en el corazón de todos tus hinchas.⚪♥️⚪ Esto es lo más hermoso que ha salido de mi, es un orgullo poder plasmar asi una alegría que no se nos va a olvidar jamás. Y lo que más me complace es que vos lo lleves en tu piel. Gracias por dejar que lo plasme en vos amor, Seba Rojas, fuiste el primero en confiar en mi y ayudarme en todo. Lo voy a poder ver por el resto de mi vida y me recordará que el amor que siento por VOS, mi PROFESIÓN y RIVER es INMENSO y ETERNO ❤ #ASpectoTattoo ✍🏻💉 #tatuadora #dte @carpoficial @riverlpm @panoramariverok @riverfans_ @fotosdelmasgrande @riverplate_sosmivida_ @riveresfamilia #diamante #tattoo #tattoos #tatuaje #tatuajes #tatuados #ink #tinta #inktattoo #arte #diseño #river #riverplate #rivertattoo #rivertatuaje #pasion #elmasgrande #vamosriver #libertadores