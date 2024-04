El fútbol debería ser un espectáculo para todo tipo de público, más allá de que existan o no hinchadas, pues es un evento por el que las personas pagan una boleta y tienen derecho a una silla para disfrutar del ‘show’; sin embargo, en Colombia eso está lejos de ser una realidad y quedó evidenciado el pasado viernes en el estadio Palmaseca, donde un hincha fue agredido por delincuentes vestidos con la camiseta del Deportivo Cali.

Ese día, el joven de 27 años salió de su trabajo y decidió ir con su esposa al estadio para disfrutar del clásico vallecaucano entre Cali y América. Aunque no son hinchas de ninguno de los dos equipos, son amantes del fútbol y solo querían pasar una tarde amena, según dijo la víctima

“Nosotros solo fuimos por conocer el estadio y porque nos gusta el fútbol, ver jugar. Nosotros somos de Nariño, pero trabajamos en Cali, por eso estábamos ese día allí. Nosotros nos vestimos con ropa normal, casual, y de una se acercaron a mí a preguntarme qué había pasado con mi camisa, por qué no tenía camisa del Cali y yo les dije que la verdad no la había llevado”, dijo el joven al diario El País sobre lo que vivió en el escenario.

De igual manera, el aficionado contó en el citado medio qué fue lo que empezó a pasar con los sujetos que lo amenazaron: “De una me quitaron el celular y comenzaron a levantarme la camisa para ver si tenía tatuajes, yo les decía que yo soy de Nariño, pero dijeron que todo el mundo tenía que ir con camisa y comenzaron a gritar que yo era un infiltrado”,

También, explicó en el diario regional cómo hizo para salir con vida de lo que iba a ser un linchamiento por parte de los asistentes al estadio: “Cuando me di cuenta ya estaba todo el mundo encima para golpearme y a arrancarme la camisa. Yo trataba de protegerme, pero esa multitud de gente me estaba golpeando, yo trataba de empujarme hacia abajo por las escaleras, porque si me quedo quieto, me matan allá arriba”.

Además, el hombre contó en la entrevista que lo que más le preocupaba en el momento era saber de su acompañante, a la que le perdió el rastro cuando fue agredido en el estadio: “Yo llegué abajo casi sin ropa, me robaron todo, y los policías lo que me dijeron fue ‘piérdase antes de que lo maten’, yo salí del estadio totalmente solo, golpeado, solamente con el pantalón y no me podía devolver a buscar a mi mujer, porque si me devolvía me mataban”.

Finalmente, el aficionado reveló en el medio de comunicación que a su esposa también la golpearon y relató que él sufrió una fractura en el cráneo, pero no le harán cirugía porque la herida es cerrada, según le indicaron los médicos.

“Ella me contó que habían llegado mujeres con puñaletas a decirle que le iban a cortar el pelo y a agredirla, pero uno de los hinchas del Cali la alcanzó a sacar. No he podido poner la denuncia, mi esposa fue y le dijeron que en ese caso era duro, no le dieron muchas respuestas”, agregó el hombre.

