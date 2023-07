El mundo del básquet está conmocionado. Bronny, hijo de la estrella de la NBA, LeBron James, quien estuvo en el debut de Messi en Inter Miami, sufrió un paro cardíaco en el momento en el que entrenaba con su universidad (USC – South California). Desde el Galen Center, lugar en el cual practica el equipo de su claustro académico, fue trasladado rápidamente a un centro asistencial.

Bronny James, the eldest son of Lakers superstar LeBron James, was reportedly hospitalised Monday after allegedly going into cardiac arrest and collapsing during a basketball practice with the Trojans. https://t.co/ZyhumSPUY3 pic.twitter.com/Sof9UayH5d

El joven de 18 años, uno de los mejores jugadores de su categoría en el Draft, se encuentra fuera de peligro, pero aún interno en un centro asistencial.

“El personal médico pudo tratar a Bronny y llevarlo al hospital. Ahora se encuentra estable y ya no está en la UCI”, dijo un comunicado de la familia James enviado a medios estadounidenses

According to the family, Bronny James, the son of basketball icon LeBron James, experienced a collapse during a workout in Los Angeles on Monday and was promptly taken to the hospital. pic.twitter.com/3gBPJIrPE9

