green

Javier Hernández Bonnet mostró su molestia con Jorge Enrique Vélez porque, según contó, el dirigente lo acusó de orquestar una conspiración en su contra tomando como bandera la el malestar que tienen 15 clubes con el tema de derechos de televisión, pues consideran que hay mejores ofertas que la que quiere Vélez para implementar el canal prémium.

“Mis colegas llamaron al doctor Vélez para verificar el hecho y lo que me entristece es que lejos de reconocer una realidad inobjetable, el presidente de Dimayor les respondió que se trataba de una especie de conspiración orquestada por Javier Hernández, con instrucciones directas al periodista Alejandro Pino, quien fue el verdadero dueño de esa chiva [noticia] en sus redes sociales”, relató.

Luego, recalcó que no tiene nada que ver con las denuncias: “Juro ante una biblia y me le apunto a cualquier polígrafo que con Alejandro Pino no me he tomado un vaso de agua desde que salió de este programa. Creo que ha cometido usted, doctor Vélez, un gravísimo error de cálculo porque El Tiempo ratificó las cifras reveladas”.

“Su imaginación no le puede dar licencia para subestimar la inteligencia de Alejandro Pino, bajándolo a la categoría de servil de quien les habla”, aseveró Hernández Bonnet.

“Por eso me extraña, doctor Vélez, que disimule su incapacidad como dirigente buscando el ahogado río arriba, cuando desde hace rato está río abajo”, agregó.

“Yo, por ejemplo, no tendría pruebas ni argumentos para decir que usted es el monigote de Mauricio Correa [directivo de TV], como se dice en los pasillos de los estadios”, aclaró.

Finalmente, le dijo que en estos casos es mejor decirse las cosas en la cara: “Doctor Vélez, no olvide las fórmulas de su brillante pasado, una de ellas, la de no disimular las crisis buscando culpas en los terceros. Usted sabe mi número telefónico y yo sé el suyo, así que no hay necesidad de enviar mensajes por el correo de las brujas”.