“Le pegaste muchas veces”, fue el fragmento que al parecer Sebastián Villa omitió y que fue escrito por Cinthya Cortés en la conversación que el abogado del jugador llevó ante la justicia argentina.

Villa fue denunciado por violencia de género por parte de Daniela Cortés, motivo por el que el chat en cuestión serviría de prueba porque en él Villa le cuenta a Cinthya que Daniela es la agresora.

Pero al no incluir la particular frase, Cinthya envió el respectivo pantallazo al diario Olé, que lo compartió en su página web y con el que la charla quedó así:

– Cinthya Cortés: Cómo puedo yo, como hermana de Dani, ayudarte a solucionar esto.

– Sebastián Villa: Ya no hay solución, ella daño mi carrera… Usted sabe que no la he tocado. Usted misma vio cómo ella me pegó a mí…

– Cinthya Cortés: Pero sí le pegaste muchas veces.

– Sebastián Villa: Mi abogado está haciendo todo.

– Cinthya Cortés: Bueno.

Villa denunció a Daniela Cortés por extorsión, robo y agresiones, proceso que avanza en la fase de presentación de pruebas y testigos.

Acá, el pantallazo con la frase que faltaba: